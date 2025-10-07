Turista resgatada após queda no Caldeirão Verde

Uma mulher, na faixa etária dos 70 anos, de nacionalidade francesa, foi resgatada, há pouco, após sofrer uma queda enquanto percorria a Levada do Caldeirão Verde.

Ao que foi possível aferir, a mulher conseguiu ficar amparada por uma árvore, que impediu que caísse para um abismo de cerca de 200 metros.

Após terem recebido o alerta pelas 13h55, os Bombeiros Voluntários de Santana, a Polícia Florestal e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foram de imediato accionados. Nesta operação de resgate estiveram envolvidos 17 elementos e quatro veículos.

Os elementos do corpo de bombeiros, após chegarem ao local onde a turista se encontrava, estabilizaram a vítima e procederam ao seu transporte até um local onde o helicóptero conseguisse realizar o seu resgate.

À chegada ao Centro de Meio Aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil, a mulher foi transportada ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, com suspeita de uma luxação no ombro direito.