Turista resgatada após queda no Caldeirão Verde
Árvore impediu queda da mulher para um abismo de cerca de 200 metros
Uma mulher, na faixa etária dos 70 anos, de nacionalidade francesa, foi resgatada, há pouco, após sofrer uma queda enquanto percorria a Levada do Caldeirão Verde.
Ao que foi possível aferir, a mulher conseguiu ficar amparada por uma árvore, que impediu que caísse para um abismo de cerca de 200 metros.
Após terem recebido o alerta pelas 13h55, os Bombeiros Voluntários de Santana, a Polícia Florestal e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foram de imediato accionados. Nesta operação de resgate estiveram envolvidos 17 elementos e quatro veículos.
Os elementos do corpo de bombeiros, após chegarem ao local onde a turista se encontrava, estabilizaram a vítima e procederam ao seu transporte até um local onde o helicóptero conseguisse realizar o seu resgate.
À chegada ao Centro de Meio Aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil, a mulher foi transportada ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, com suspeita de uma luxação no ombro direito.