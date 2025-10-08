Chega quer tornar Ribeira Brava "freguesia mais próxima, solidária e desenvolvida"

O candidato do Chega à Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava, Roberto Gonçalves, apresentou, hoje, o seu "Manifesto pela Proximidade, Solidariedade e Desenvolvimento", que diz "centrado nas pessoas, na eficiência dos serviços e na modernização da gestão local".

Gonçalves defende “uma freguesia próxima das pessoas, onde o atendimento se faça com empatia, escuta ativa e verdadeira disponibilidade para resolver os problemas do dia a dia” e sublinha que é essencial ter “uma junta aberta, acolhedora e eficiente, onde cada cidadão se sinta ouvido, respeitado e representado”.

Entre as medidas propostas destacam-se: visitas domiciliárias a idosos isolados, a criação de uma rede de solidariedade e voluntariado, limpeza e manutenção de espaços públicos, valorização do património natural e histórico, apoio ao desporto, cultura e agricultura local, e um serviço semanal de transporte gratuito para idosos.

Para modernizar a gestão, Gonçalves propõe ainda um mapeamento digital e físico das veredas da freguesia e a melhoria dos canais de comunicação da Junta.

“Queremos uma freguesia viva, solidária e moderna, onde cada pessoa conta e cada voz é escutada”, reforça o candidato citado em nota de imprensa.