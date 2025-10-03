Chega “exige respeito pelos moradores e comerciantes da Ribeira Brava”

A empreitada de regeneração urbana em curso na Rua dos Dragoeiros, concelho da Ribeira Brava, está, segundo o Chega, “a gerar forte contestação entre moradores e comerciantes locais.

Face a esta realidade, Roberto Gonçalves, candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Brava, exige uma intervenção urgente por parte da autarquia e maior transparência na condução da obra.

“Não é admissível que uma obra que deveria melhorar a qualidade de vida da população esteja, pelo contrário, a prejudicar moradores e a destruir o comércio local. A Câmara tem de ouvir quem vive e trabalha na Rua dos Dragoeiros e encontrar soluções que respeitem as pessoas.”

O candidato do Chega alerta ainda para a falta de planeamento e de diálogo com a população:

“Os moradores e comerciantes foram apanhados de surpresa, sem alternativas para o encerramento da via, sem garantias de acessibilidade às suas casas e negócios. Esta forma de governar, de costas voltadas para a população, tem de acabar. A Ribeira Brava precisa de uma gestão que coloque os cidadãos em primeiro lugar.”