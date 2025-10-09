PTP quer combater os tachos e a corrupção na Ribeira Brava

O PTP apresenta a sua candidatura à Câmara Municipal da Ribeira Brava como sendo um projecto centrado na "recuperação da identidade e valores do concelho". Joel de Abreu afirmou que a “Ribeira Brava só poderá voltar à sua grandeza anterior através da consciência do povo como concelho”.

O cabeça-de-lista assume que o município tem o potencial para liderar e não apenas seguir e, por isso, rejeita o que considera ser práticas instaladas por partidos tradicionais, que acusa de "demagogia, corrupção, tráfico de influências e censura da liberdade de expressão".

Não concordo que líderes políticos venham dizer, a mim e ao povo, qual é o caminho, quando mascaram más decisões e se revezam no poder, fugindo às suas responsabilidades. O verdadeiro poder reside no povo, que tem força, passado histórico e capacidade para decidir como as coisas devem ser feitas. Joel de Abreu

Joel de Abreu critica ainda práticas eleitorais que, segundo afirma, desvalorizam o voto com ofertas materiais como “canetas, t-shirts, sacos de supermercado e electrodomésticos”. “O voto deve ser um acto consciente, feito pelo povo e para o povo. Não é apenas um direito, é um dever cívico”, defende.

Por isso, a candidatura do PTP é apresentada como "uma resposta ética e pragmática à actual realidade política local". "Esta campanha não visa apenas recuperar o nome da Ribeira Brava, mas sim devolver à população a consciência e o orgulho de ser ribeira-bravense", sublinhou.

O candidato compromete-se com uma actuação firme contra a corrupção, o tráfico de influências, os contratos adjudicados sem concurso e os chamados “tachos políticos”. Na reta final da sua declaração, deixa um apelo ao voto consciente e à construção de um futuro mais justo e promissor, “especialmente para os nossos jovens”.