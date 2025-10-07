Segurança das pessoas e protecção civil são prioridades do movimento Ribeira Brava em Primeiro

A segurança das pessoas e a protecção civil são prioridades absolutas para o movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1).

"O nosso compromisso é claro: proteger vidas, bens e o património natural do concelho, através de uma estratégia moderna, preventiva e colaborativa entre instituições e cidadãos", refere o candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Marco Martins, em nota emitida à imprensa.

Marco Martins sublinha que “um concelho seguro é aquele que se prepara, que actua antes da tragédia e que protege quem aqui vive e trabalha”. Por isso, o RB1 apresenta um conjunto de medidas concretas para reforçar a segurança e a capacidade de resposta em todo o território.

Entre as principais propostas destacam-se: "rever e atualizar o Plano de Emergência Municipal de Protecção Civil, garantindo que está adaptado aos novos desafios e riscos naturais; reforçar as faixas de segurança junto às estradas municipais, prevenindo incêndios e deslizamentos; sensibilizar os proprietários para a limpeza regular dos terrenos, através de campanhas permanentes de informação e fiscalização e promover acções de sensibilização e formação comunitária, em parceria com escolas, juntas de freguesia e entidades de segurança".

O movimento pretende ainda continuar a apoiar fortemente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, reforçando meios e condições de trabalho; articular com as forças de segurança locais para prevenir a criminalidade e manter o trabalho de limpeza e estabilização de escarpas para garantir a segurança da população.

A par disso, o RB1 compromete-se a recuperar linhas de água, melhorar a sinalização viária e preservar zonas de reflorestação, reduzindo riscos e promovendo um território mais resiliente.

“A segurança das pessoas não pode ser um tema apenas de reação - deve ser uma prioridade diária. O nosso trabalho será garantir que a Ribeira Brava está sempre preparada e protegida”, reforça Marco Martins.