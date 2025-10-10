PTP classifica de "vergonhosa" a falta de canil/gatil em Câmara de Lobos

O PTP denuncia, através de uma nota de imprensa, o que considera ser uma "atitude vergonhosa" por parte da autarquia de Câmara de Lobos, que continua sem ter um canil/gatil municipal e que não recolhe nem esteriliza animais errantes.

Segundo acusa o partido, os animais são mantidos num abrigo, "tipo estaleiro", com "poucas condições ou enviados para a SPAD, já sobrelotada."

"A situação agrava-se com a falta de resposta da veterinária municipal, frequentemente justificada pela alegada 'falta de meios e recursos'", refere.

“O município ignora o problema e empurra responsabilidades para terceiros. É urgente criar um espaço digno, com condições para acolhimento, esterilização e adopção”, afirma o candidato do partido.

“Só nestas eleições é que o PSD promete a construção de um canil/gatil, quando já deveria ter sido construído há mais tempo, isto só revela o atraso civilizacional do executivo camarário”, criticou o partido.

O PTP compromete-se, caso seja eleito, a construir um canil/gatil municipal moderno e a implementar políticas de proteção animal no concelho.