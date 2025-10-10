JPP Câmara Lobos encerra campanha focada "nas pessoas em primeiro lugar”

No último dia de campanha, o candidato do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, dirigiu-se à população, reforçando que “esta candidatura coloca as pessoas em primeiro lugar", porque "só com elas poderemos iniciar uma mudança concreta e positiva para o concelho”.

O candidato destacou que, ao longo destas semanas, "o JPP demonstrou que o seu compromisso não se baseia em promessas vazias, mas em soluções reais, sustentadas em trabalho sério e focadas nas necessidades das pessoas para o presente e o futuro”.

“Enquanto outros prometem o que sabem não poder cumprir em quatro anos, o JPP apresenta um projeto com seriedade, transparência e independência, sem amarras partidárias nem subordinação ao Governo Regional, com uma visão para mudar Câmara de Lobos para melhor”, sublinhou Ganança, acrescentando que o objectivo é garantir “mais qualidade, dignidade e segurança” para todos.

O candidato evidenciou que a equipa do JPP é "competente, corajosa e próxima”, reunindo “pessoas com experiência, dedicação e espírito de serviço público” e que apresentou “propostas claras e realizáveis nas áreas da habitação, juventude, ambiente, mobilidade e serviços sociais”, sempre com o foco em “melhorar o dia-a-dia das famílias”.

“Cada compromisso que assumimos foi pensado para ser cumprido, com prioridades definidas e realismo. Não prometemos o inalcançável, trabalhamos pelo que é possível e transformador”, frisou.

Miguel Ganança apelou ainda à "confiança" e à participação cívica dos cidadãos. “O voto não é apenas um acto individual, é um gesto de esperança coletiva, de quem acredita que Câmara de Lobos pode ser diferente. Um voto no JPP é um voto por mais soluções, mais oportunidades e mais dignidade para todos os Câmara-lobenses, sem exceção”, apelou.

O candidato deixou também uma mensagem a quem se sente desiludido com a actual gestão autárquica: “Participem, votem, façam ouvir a vossa voz. A abstenção nunca muda nada”.