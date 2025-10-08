CDU quer acabar com "políticas de injustiça de discriminação" em Câmara de Lobos

"Câmara de Lobos não pode continuar a ser um concelho em que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres", afirmou hoje o candidato da CDU à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Marco Fernandes.

O partido, que esteve, esta manhã, em campanha, no centro de Câmara de Lobos, apelou também ao voto "para fazer frente aos poderosos".

Marco Gonçalves diz que "faz falta em Câmara de Lobos um projecto de coragem, de futuro, de estabilidade e honestidade, mas, sobretudo, de coragem para dizer basta às políticas de injustiça de discriminação".

O cabeça-de-lista da CDU reforçou ainda que "num tempo de muitas dificuldades, em que o custo de vida se agrava e as injustiças sociais só aumentam, é preciso dar mais força à CDU", prometendo, caso seja eleito, dar "voz ao povo o poder local em Câmara de Lobos".