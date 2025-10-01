Coligação PSD/CDS em São Vicente promete reforçar apoios na área da Educação

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de São Vicente, António Gonçalves, comprometeu-se esta quarta-feira, 1 de Outubro, a manter todas as medidas actualmente existentes no que toca à área da Educação, nomeadamente a gratuitidade dos transportes escolares para o 1.º Ciclo e os transportes para as visitas de estudo, assim como a gratuitidade das Creches e do Ensino Pré-escolar no concelho, prometendo trabalhar para ir mais além nestes apoios, criando novas soluções para reforçar o compromisso da sua candidatura em nome do presente e do futuro de São Vicente e de cada uma das suas três freguesias.

“A educação é uma área que merece uma especial atenção e, nessa medida, é nosso objetivo manter o que já existe e criar um conjunto de novas medidas, entre as quais destaco a criação de uma equipa multidisciplinar para acompanhar e prestar todo o apoio técnico necessário aos nossos alunos do 1º Ciclo nas áreas da Educação Especial, da Psicologia, da Terapia da Fala e da Nutrição e, também, a introdução do 'Cheque Material Escolar' para apoiar os alunos e respetivas famílias”, explica o candidato, acrescentando que as Bolsas de Estudo para os Estudantes Universitários Vicentinos serão "majoradas no seu valor" e que será criada a Bolsa de Investigação Cientifica para as Dissertações de Mestrado que visem estudos sobre o concelho de São Vicente.

António Gonçalves frisa que prioriza o apoio às Escolas na manutenção, modernização e requalificação do Parque Escolar do concelho e sublinha que, a pensar nos mais jovens e como complemento fundamental à Educação, é também seu propósito apostar na formação gratuita do desporto federado em São Vicente.

“Temos todas as condições para reforçar a estratégia municipal que tem vindo a ser seguida, no que toca aos apoios à juventude – seja na educação, no desporto ou mesmo na componente cultural – e é esse o nosso compromisso, para que São Vicente possa, efetivamente, ser, também, um concelho que sabe apostar e investir nas crianças e nos jovens, preparando-os para um futuro melhor”, remata.