PSD promete fiscalizar próximos 4 anos

O candidato do PSD derrotado em São Vicente, António Gonçalves, promete fiscalizar o mandato que o povo deu ao Chega, acreditando que perderam por serem "bons demais", por apresentarem um projecto em vez de "irem na ameaça, na mentira e não falando mal de ninguém".

Aos militantes e simpatizantes reunidos na sede de candidatura, Gonçalves disse que a sua candidatura está de consciência tranquila, "porque demos o nosso melhor", reconhecendo que "é preciso respeitar o que a populacao escolheu".

António Gonçalves garante que vai estar a "fazer oposição durante 4 anos, porque quero ver este concelho para a frente" e esperando que São Vicente não pode andar para trás, que é o que tenho a certeza que vai acontecer", concluiu.