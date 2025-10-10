Rui Caetano alerta para "falsas promessas do PSD"

Rui Caetano pediu esta sexta-feira um voto de confiança no Partido Socialista, ao dar a oportunidade de governar a cidade e defender os interesses e a qualidade de vida de todos os funchalenses.

No último de campanha, o candidato socialista esteve em contacto com a população no centro da cidade, onde diz ter recebido muitas palavras de incentivo, e apelou aos funchalenses para que “não se deixem enganar pelo rolo compressor das falsas promessas do PSD”. Como referiu, há quatro anos “prometeram o céu no Funchal, prometeram tudo e mais alguma coisa”, mas, passado este tempo, “nada foi executado”. “Foram mentiras, falsidades e engodo para caçar votos e nada fizeram”, disse, denunciando que a candidatura do PSD está a repetir exatamente as mesmas propostas que Pedro Calado prometeu há quatro anos. “Não acreditem nas falsas promessas do PSD!”, alertou.

Rui Caetano pede a confiança para governar em prol da qualidade de vida dos funchalenses, considerando que estes “não podem continuar a ser expulsos da sua terra, nem podem continuar a levar 20 a 30 minutos a atravessar a cidade”. O socialista afiança que o seu projeto tem soluções para a habitação, a mobilidade, a segurança, entre outras, e que tem vindo a apresenta-las há muito, e não só agora em vésperas de eleições.

No campo da habitação, irá executar os projectos que haviam ficado preparados e com financiamento garantido, mas que esta câmara deixou "na gaveta". Da mesma forma que irá pôr em prática os planos de pormenor, de mobilidade e de reabilitação urbana, também já preparados e igualmente abandonados pelo atual executivo.

No que se refere à segurança, o PS garante que vai criar a Polícia Municipal. Já no tocante à mobilidade, preconiza a criação de estacionamentos nas zonas periféricas da cidade e bolsas de estacionamento e novas acessibilidades nas zonas altas. Nestas localidades, serão também criadas novas centralidades e resolvido o problema dos esgotos a céu aberto, com a implementação de redes de saneamento básico.

"Ao contrário daqueles que apenas defenderam os interesses económicos, turísticos e a especulação imobiliária, o candidato do PS à presidência da Câmara do Funchal compromete-se a resolver os problemas imediatos dos cidadãos, mas também a planear a cidade a médio e a longo prazo, garantindo que os funchalenses estejam sempre no centro das decisões e que a sua qualidade de vida não seja nunca posta em causa", remata.