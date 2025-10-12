Hugo Marques vence 4-3 em Machico e segura as Juntas socialistas

A Câmara Municipal de Machico mantém-se rosa depois do PS ter conquistado, esta noite, mais 1.010 votos do que a coligação PSD/CDS que, o melhor que conseguiu, foi manter a única Junta de Freguesia 'laranja' do concelho: Santo António da Serra.

Cumprindo o limite de mandatos, Ricardo Franco passa o testemunho ao também socialista Hugo Marques que conseguiu 43,43% (5.244 votos), elegendo 4 vereadores, contra 3 do PSD/CDS, que obteve 35.07% (4.234 votos). O JPP foi a terceira força mais votada no concelho.

Por freguesias, o PS mantém a Junta de Machico, com 7 mandatos para a assembleia de freguesia, seguindo-se o PSD/CDS, com 5 e o JPP com 1.

O PS venceu também a Junta do Caniçal, conquistando 5 mandatos na assembleia de freguesia, contra 3 da coligação PSD/CDS, elegendo o Chega um mandato.

Em Água de Pena, os socialistas obtiveram a maioria dos votos e mantêm a Junta, mas não conseguiram maioria na assembleia de freguesia (4 do PS, contra 4 do PSD/CDS e 1 do JPP).

Na Junta do Porto da Cruz, o PS também voltou a ganhar ao obter 6 mandatos na assembleia de freguesia, contra 2 do PSD/CDS e 1 do JPP.

Nada muda também na Junta de Santo António da Serra onde o PSD mantém a maioria dos mandatos (6), contra 2 do JPP e 1 do PS, sendo o bastião laranja no concelho socialista.