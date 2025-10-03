Joana Marques absolvida no processo avançado pelos Anjos

A humorista Joana Marques foi absolvida no processo interposto pelos cantores Nelson e Sérgio Rosado, e não terá de pagar a indemnização de mais de um milhão de euros pedida pelos irmãos conhecidos como Anjos.

"Julgo a ação improcedente e, em consequência, absolvo a Ré dos pedidos apresentados pelos autores", lê-se na decisão da juíza do Tribunal Central Civil de Lisboa, a que a Lusa teve acesso.

A dupla de cantores pedia uma indemnização de 1.118.500 euros, "valor que era exigido à Joana Marques e que não terá de pagar", refere ainda a decisão que recorda que o valor era exigido por alegados "danos patrimoniais (...) decorrentes da perda de capacidade de obtenção dos proventos esperados" das suas atividades, "em resultado de uma alegada violação do direito ao bom nome destes últimos".

A absolvição de Joana Marques foi inicialmente avançada pela CNN Portugal.