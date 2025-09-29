Hugo Marques diz que PS é "solução para Machico" e promete mandato de proximidade

Hugo Marques garantiu, hoje, que o Partido Socialista (PS) é "a solução para Machico", assegurando que, consigo à frente dos destinos da autarquia, "a proximidade continuará a ser a marca da governação no concelho".

As declarações foram proferidas esta noite, durante um jantar-comício que reuniu cerca de 200 militantes e simpatizantes na freguesia de Machico, momento em que, citando Mário Soares, apelou à mobilização para as eleições autárquicas do próximo dia 12 de Outubro.

“Quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS”, disse, pedindo a confiança dos machiquenses.

Hugo Marques manifestou disponibilidade total para "continuar a trabalhar pelo concelho".

“Nós queremos fazer sempre mais e é para isso que vos pedimos esta oportunidade”, reforçou o socialista, salientando que esta equipa renovada mantém a mesma atitude: “trabalhar todos os dias o melhor que sabemos”.

Perante os próximos dias de campanha intensa, Hugo Marques apelou "à união, à divulgação das propostas do PS".

Por seu turno Pedro Viveiros, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Machico, assegurou que "as pessoas poderão contar com uma equipa que fará tudo o que estiver ao seu alcance para dar resposta aos anseios da população".

O socialista aproveitou também para elogiar o trabalho do seu antecessor na Junta de Freguesia – Alberto Olim – que integra agora a lista candidata à Câmara Municipal.