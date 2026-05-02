Santa Clara assegura empate no último minuto em Arouca

O Santa Clara empatou hoje a duas bolas na visita ao Arouca, com um golo no último lance, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

Numa tarde chuvosa em Arouca, foram os 'lobos' a abrir o marcador, através de Lee Hyunju, aos oito minutos, antes de Gabriel Silva empatar a partida, aos dez. Aos 83, o capitão Tiago Esgaio voltou a colocar o Arouca em vantagem, antes de Elias Manoel sentenciar o empate, aos 90+5.

A formação da casa entrou melhor no encontro e, logo aos oito minutos, colocou-se na frente do marcador, por parte de Lee Hyunju. Após cruzamento largo de Kuipers, Tiago Esgaio amorteceu para o sul-coreano, que só teve de empurrar para o fundo das redes.

Porém, o Santa Clara respondeu bem ao golo sofrido e, praticamente no lance seguinte, restabeleceu a igualdade. Na sequência de um pontapé de canto, Gabriel Silva saltou mais alto que a defensiva arouquense e cabeceou a contar. Aos 36, o avançado brasileiro voltaria a colocar a bola na baliza adversária, mas o golo seria rapidamente anulado por fora de jogo.

Na segunda metade, já com ambos os treinadores expulsos após um desentendimento, foram os açorianos a criar o maior perigo nos primeiros instantes.

Aos 56, Djé Tavares remata à malha lateral após passe de Gabriel, antes de Klismahn ficar muito próximo de completar a cambalhota no marcador. Depois de uma bela jogada de Torrão na ala direita, o brasileiro ficou em posição privilegiada, mas Tiago Esgaio apareceu no último instante para cortar.

Djé voltou a ameaçar minutos depois e só não marcou porque Matías Rocha aliviou já em cima da linha de golo. Já a jogar com mais um, após expulsão de Lee Hyunju, a formação dos Açores continuou a pressionar mas o Arouca conseguiu controlar bem os espaços e criar perigo através de transições.

Nos dez minutos finais, depois de ter conquistado um canto na sequência de uma bela jogada individual, Fukui enviou um cruzamento teleguiado para a cabeça de Tiago Esgaio, que atirou diretamente para o fundo da baliza defendida por Gabriel Batista.

Contudo, o Santa Clara nunca desistiu da partida e, mesmo em cima do apito final, Elias Manoel gelou o Estádio Municipal de Arouca e voltou a empatar o marcador após passe de Lucas Fernandes.

Com este resultado, o Arouca ocupa a 11.ª posição, com 36 pontos, enquanto o Santa Clara se encontra no 13.º lugar, com 33.