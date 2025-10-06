PS compromete-se a defender a pesca tradicional no Caniçal e nega insegurança

O PS assegura que, estando à frente da Câmara Municipal de Machico, os pescadores do Caniçal verão finalmente a sua actividade "defendida, respeitada e promovida". Hugo Marques, num iniciativa nessa freguesia, não poupou críticas ao candidato do PSD, "que até há pouco esteve à frente da área das Pescas no Governo, mas nada fez pela defesa do sector e agora ainda «tem a lata» de vir pedir para que as pessoas acreditem em si".

“É inaceitável que alguém que, tendo ocupado o cargo de director regional das Pescas, não tenha resolvido problemas estruturais como a falta de gelo na lota, nem garantido o pagamento das compensações devidas aos pescadores pela proibição da apanha da lapa, venha agora pedir a confiança dos machiquenses para liderar o concelho”, dispara Hugo Marques. O socialista recorda que, durante anos, os pescadores foram esquecidos e que, enquanto isso, “defenderam-se interesses económicos de grandes empresas, em vez dos interesses dos homens do mar, que saem todos os dias para garantir o sustento das suas famílias”.

Por outro lado, o cabeça-de-lista a Machico critica a opção de promover a aquacultura, em detrimento da pesca tradicional. Aliás, lembra que a pesca tradicional é "parte integrante da identidade do Caniçal e do concelho de Machico e, como tal, tem de ser defendida". "Não é pela pesca artesanal que o peixe no mar diminui, muito pelo contrário. A pesca tradicional é sustentável e deve ser valorizada, não substituída”, sustenta, frisando que, com o PS, "os pescadores terão voz e terão um município que os apoia”.

Socialistas negam insegurança

Hugo Marques, na ocasião, lamentou ainda que existam forças políticas que procurem criar alarmismo, ao espalharem a ideia de que existe insegurança nas ruas do Caniçal.

“É ofensivo dizer que o Caniçal é um lugar perigoso. As gentes do Caniçal são pessoas trabalhadoras, alegres, acolhedoras e de bem. O Caniçal é – e continuará a ser – um ótimo sítio para passear, para saborear a gastronomia local, para ir à praia e conviver”, defende o candidato.

Apesar de reconhecer a importância da segurança e da presença das autoridades, garante que essa necessidade é igual em todas as freguesias e que não deve servir de pretexto para estigmatizar uma comunidade.

Tendo como lema ‘Renovar Machico pelas Pessoas', a candidatura afiança que , as pessoas estarão sempre em primeiro lugar. “É por elas que trabalhamos – pelos pescadores, pelos trabalhadores, pelas famílias, por todos os que amam esta terra”, reforça.

O PS apresenta Emanuel Santos como candidato à Junto do Caniçal, "pessoa conhecedora da localidade e com orgulho na sua terra".