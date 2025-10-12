JPP elege 4 vereadores e PSD/CDS 3 em Santa Cruz

Élia Ascensão foi eleita presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, com o JPP a conquistar mais 2.674 votos do que a lista em cabeçada por Saturnino Sousa, de acordo com os resultados oficiais, agora apurados.

Com 47% dos votos (10.703), o JPP elege 4 vereadores, enquanto a coligação PSD/CDS ficou-se pelos 35,26% (8.029 votos), valendo-lhe a eleição de 3 vereadores.

Na terceira posição ficou o Chega (7,49%) que ultrapassou o PS (3,57%).

Nas freguesias, o JPP venceu o PSD/CDS nas juntas de Santo António da Serra (4-3 em mandatos para a assembleia de freguesia), Camacha (7-6) e Gaula (5-4).

Já em Santa Cruz, o JPP também volta a ganhar a Junta mas perdeu a maioria na assembleia de freguesia, empatando nos mandatos com o PSD/CDS e vendo entrar o Chega com um mandato.

A última freguesia a ser apurada foi o Caniço, onde o JPP garante maioria, elegendo 11 lugares. Os restantes mandatos na assembleia de freguesia foram distribuídos pelo PSD (7) e PS (1).