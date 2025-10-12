Cláudia Perestrelo confiante num bom resultado do PSD em Santana

A poucos minutos do fecho das urnas a candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, está confiante num bom resultado.

'Fizermos uma campanha pela positiva, uma campanha pela verdade. Estou confiante que vamos melhorar o resultado de 2021. Sabemos que quem está no poder está em vantagem. Contudo, vamos aguardar com serenidade pelos resultados ", sublinhou Cláudia Perestrelo que já se encontra na sede do partido, bem no centro da cidade de Santana.