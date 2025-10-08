Cláudia Perestrelo determinada em garantir que Santana ganhe uma nova dinâmica social e económica

A candidata do PSD/M à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, afirma estar determinada em garantir que o concelho ganhe uma nova dinâmica social e económica, através de uma gestão municipal “capaz de ouvir e de corresponder às necessidades mais urgentes da população", nomeadamente no que toca à construção de habitação e de novas acessibilidades "que realmente sirvam as pessoas”,

“Em todas as freguesias, é possível – e é essa a nossa meta – apoiar e construir mais habitação e ajudar as pessoas a reabilitar as suas casas e a viver com mais conforto e qualidade de vida, assim como também é possível investir na requalificação dos acessos às habitações e na construção de novas vias internas para que a nossa população, independentemente de residir mais perto ou mais longe do centro, tenha a dignidade que merece”, afirma a candidata em nota à imprensa.

Perestrelo lembra que todas as intervenções a que se propõe “reflectirão, sempre, aquela que for a vontade expressa pela população, ao contrário do que actualmente sucede, com medidas assumidas de forma unilateral pela autarquia”.

E prossegue: "Temos o lamentável exemplo da aplicação desenfreada e descoordenada de alcatrão um pouco por todo o concelho e à pressa a que temos assistido nos últimos tempos, por parte do executivo municipal, numa tentativa desesperada de disfarçar a sua inação ao longo do mandato e, pior, a sua incapacidade de ouvir as pessoas e de trabalhar em parceria com os presidentes de junta para cumprir obras que realmente a nossa população precise e anseia”.

A candidata acrescenta que é essa “ausência de planeamento e de falta de proximidade às pessoas que vivem em Santana que espera poder mudar já a partir do próximo domingo".

“O nosso compromisso nestas duas áreas é claro e resulta da auscultação que fizemos, nesta campanha, junto da nossa população: vamos descomplicar todas as medidas urbanísticas, aproveitando, por exemplo, propriedades que são da tutela do município para construirmos habitação, em todas as freguesias, ao invés de estarem subaproveitadas e votadas ao abandono, vamos criar um programa que permita a reconversão e regularização de habitações antigas, de modo a que venham a existir mais habitações disponíveis e vamos apostar, fortemente, na requalificação das acessibilidades dentro de cada freguesia e entre elas, assegurando o acesso às habitações existentes e a criar, apostando em novas centralidades, em mais estacionamento, em novos passeios e acessos pedonais e, naturalmente, numa nova rede de transportes que assegure a mobilidade a todos os que residem neste concelho”, garante a candidata.

Cláudia Perestrelo apela a que, no próximo domingo, a população de Santana “confie e tenha coragem para mudar, em nome de um melhor futuro para todos".