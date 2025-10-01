Miguel Albuquerque confiante num “bom resultado em todos os concelhos”

À margem de uma iniciativa onde participou na qualidade de presidente do Governo Regional, esta tarde, instado pelos jornalistas sobre os cenários que se colocam nas diferentes autarquias, Albuquerque notou os “óptimos candidatos” que encabeçam as listas social-democratas e está confiante num “bom resultado em todos os concelhos”, mas salienta que “quem manda é o povo”. Ainda assim, não deixa de notar que o seu partido concorre “para ganhar em todas as câmaras”, esperando “receber a confiança dos eleitores”.

No seu entender, esta é “uma eleição onde a personalidade do candidato é sempre mais importante do que o partido”, o que conferes algumas “particularidades” às Autárquicas.

Sobre as hesitações na indicação de alguns candidatos, o presidente do PSD/Madeira desvaloriza o impacto que isso possa ter em resultados menos positivos, notando que “só não há discussão em partidos comunistas, onde não se discute nada. Nos partidos democráticos é normal que haja sempre conflitos de personalidade e ambições legítimas”.