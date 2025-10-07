Cláudia Perestrelo propõe reforço dos apoios sociais com aposta na habitação e no emprego

A candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, defendeu esta terça-feira, 7 de Outubro, um reforço significativo dos apoios sociais no concelho, com enfoque nas famílias, nos idosos e na população em situação mais vulnerável.

"Tal como consta do nosso Manifesto Eleitoral, queremos aumentar todos os apoios sociais actualmente existentes, quer às famílias, à população idosa e àquela que mais precisa, e criar novas ajudas, nomeadamente de apoio à construção de Habitação, ao Emprego e de incentivo à natalidade, porque consideramos que o Executivo Municipal pode e deve ir mais além daquilo que tem feito a favor da nossa população”, afirma Cláudia Perestrelo, apelando ao voto para que “lhe seja dada uma oportunidade para trabalhar por um concelho mais solidário e com mais justiça social”.

Em nota emitida, a candidata critica a actuação da autarquia nos últimos anos, apontando falhas na proximidade às realidades da população: “A autarquia precisa de ter uma actuação mais próxima das diferentes realidades para poder agir em conformidade, o que não tem acontecido neste últimos doze anos, em que se descurou o apoio às famílias e a quem tem filhos pequenos, em que se fecharam portas e não se apostou nos espaços que deviam servir para acolher e cuidar dos nossos idosos e em que nada se fez para fixar mais população em Santana, nem muito menos para atrair investimento e criar emprego.”

Entre as medidas que propõe, Cláudia Perestrelo destacou a intenção de simplificar o acesso aos apoios sociais e de priorizar duas áreas fundamentais, nomeadamente a habitação e o emprego.

O nosso concelho tem futuro e esse futuro que defendemos passa por garantir que o Executivo Municipal governe para todos e não apenas para alguns”, referiu, sublinhando que, no seu programa, está previsto “o alargamento do horário de funcionamento de todos os Centros Sociais Municipais, a atribuição de um apoio financeiro mensal à compra de medicamentos para idosos e pessoas com doenças crónicas, a criação de um apoio financeiro mensal a quem cuide dos seus idosos em casa, a majoração do apoio às famílias com crianças em função do número de filhos e a construção de um Centro Comunitário, espaço onde as crianças possam realizar atividades, conviver e ocupar o seu tempo livre em segurança, enquanto os seus pais trabalham”.

A social-democrata concluiu reforçando a necessidade de um novo papel da autarquia, mais próximo das necessidades da população: “Defendemos que o Executivo Municipal pode e deve ter um papel mais ativo no que toca à proteção, ao cuidado e à atenção da nossa população e é precisamente esse o papel que esperamos poder vir a cumprir, a partir do próximo domingo, contando com o apoio de todos."