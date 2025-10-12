Candidatos confiantes na vitória
Os três candidatos à presidência da Câmara Municipal da Calheta mostraram-se confiantes num bom resultado nas eleições autárquicas deste domingo. À TSF-Madeira, Doroteia Leça (PSD), Basílio Santos (JPP) e Sofia Canha (PS) transmitiram mensagens de optimismo e apelaram à serenidade enquanto decorre o ato eleitoral.
Junto ao Centro Social do Arco da Calheta, Doroteia Leça destacou a forma positiva e próxima como conduziu a campanha, marcada por visitas a todas as freguesias e por um contacto directo com a população. A candidata social-democrata, que sucede a Carlos Teles na liderança do PSD local, afirmou estar “profundamente confiante na vitória” e sublinhou que a candidatura “trabalhou com verdade, proximidade e respeito pelos calhetenses”.
Por sua vez, Basílio Santos, cabeça de lista do Juntos pelo Povo, enalteceu o “ambiente de civismo democrático” que marcou o processo eleitoral no concelho e afirmou estar “convicto de que os calhetenses saberão reconhecer o trabalho de quem quer mudar”. O candidato garantiu ter sentido “um forte apoio” nas ruas e nas freguesias””.
Já Sofia Canha, candidata do Partido Socialista, manifestou-se “satisfeita com o trabalho feito” e disse acreditar que “a mudança é possível”, embora tenha reconhecido a desigualdade de meios em relação à candidatura social-democrata. A deputada e vereadora lamentou que, “em plena campanha, a Câmara tenha lançado o Cartão Mais Saúde”, iniciativa que o PS denunciou à Comissão Nacional de Eleições por considerar tratar-se de uma acção com fins eleitorais.
Entre confiança, críticas e apelos à serenidade, o ambiente na Calheta é de expectativa. À medida que as urnas se aproximam do fecho, os três candidatos aguardam com esperança um resultado que, como todos assumem, poderá definir o futuro político do concelho nos próximos quatro anos.