PSD/M reforça necessidade de Santana ter um executivo municipal “mais atento" e "mais próximo"

Contribuir para a crescente afirmação turística da freguesia de São Jorge, valorizando e dignificando o seu património histórico e incentivando novos investimentos que sejam geradores de mais emprego são os grandes desafios assumidos pela candidata do PSD/M à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, que, também aqui, reforça a necessidade de Santana ter um executivo municipal “mais atento, mais próximo e, sobretudo, capaz de encontrar soluções adaptadas a cada uma das freguesias do concelho”.

Em causa, explica em nota à imprensa, está a necessidade de garantir que cada freguesia seja “olhada nas suas diferentes especificidades”, sendo fundamental, no caso de São Jorge, não só corresponder e garantir as melhores respostas à população que ali vive como, também, perspetivar o futuro e encontrar novas alternativas para criar emprego e fixar mais pessoas.

“É meu compromisso, assim que eleita à Câmara Municipal, assumir uma estratégia de maior valorização do património e da identidade local desta freguesia, preservando e promovendo a preservação das casas típicas de São Jorge mas, também, elaborando um Plano de Intervenção para a preservação e promoção das Ruínas de São Jorge, melhorando os acessos nesta zona e na zona da Ribeira Funda”, fundamenta.

A candidata assegura que, também nesta freguesia, será reforçada a aposta na oferta de habitação, criando-se, ao mesmo tempo, condições para atrair novos investimentos privados que gerem postos de trabalho, nomeadamente na área do turismo.

A candidata alude, a título de exemplo, ao empreendimento das Cabanas, actualmente à venda, para sublinhar que é necessário “inverter esta tendência” e criar, pelo contrário e do ponto de vista camarário, novas condições de apoio, agilização e incentivo aos investidores.

“É determinante que o executivo municipal dê condições de atracção para que os privados possam olhar, também para São Jorge, como um local aprazível para investir, priorizando o emprego da população da freguesia e do concelho”, remata a candidata social-democrata.