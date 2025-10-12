 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Choque entre duas viaturas em Câmara de Lobos

None

Esta tarde, pelas 14 horas, dois veículos ligeiros 'chocaram' no interior da Escola da Torre, em Câmara de Lobos. 

Segundo o que foi possível aferir, em parte do acesso ao parque de estacionamento do estabelecimento de ensino foram colocadas grades para evitar o estacionamento na parte inicial.

As grades, que ocupavam a 'faixa de rodagem', tornavam demasiado estreita a via para o cruzamento entre carros. Um dos condutores envolvido no choque terá calculado mal e acabou por rapar na outra viatura.

Entretanto as grades foram afastadas para cima do passeio para libertar um dos carros. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo