Choque entre duas viaturas em Câmara de Lobos
Esta tarde, pelas 14 horas, dois veículos ligeiros 'chocaram' no interior da Escola da Torre, em Câmara de Lobos.
Segundo o que foi possível aferir, em parte do acesso ao parque de estacionamento do estabelecimento de ensino foram colocadas grades para evitar o estacionamento na parte inicial.
As grades, que ocupavam a 'faixa de rodagem', tornavam demasiado estreita a via para o cruzamento entre carros. Um dos condutores envolvido no choque terá calculado mal e acabou por rapar na outra viatura.
Entretanto as grades foram afastadas para cima do passeio para libertar um dos carros.
