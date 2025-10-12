Choque entre duas viaturas em Câmara de Lobos

Esta tarde, pelas 14 horas, dois veículos ligeiros 'chocaram' no interior da Escola da Torre, em Câmara de Lobos.

Segundo o que foi possível aferir, em parte do acesso ao parque de estacionamento do estabelecimento de ensino foram colocadas grades para evitar o estacionamento na parte inicial.

As grades, que ocupavam a 'faixa de rodagem', tornavam demasiado estreita a via para o cruzamento entre carros. Um dos condutores envolvido no choque terá calculado mal e acabou por rapar na outra viatura.

Entretanto as grades foram afastadas para cima do passeio para libertar um dos carros.