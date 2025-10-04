Câmara de Lobos celebra 190.º aniversário

Câmara de Lobos celebra este sábado, 4 de Outubro, o seu 190.º aniversário enquanto concelho, data que coincide com o Feriado Municipal. As comemorações arrancaram esta manhã com o hastear da bandeira, às 9h00, e prosseguem, poucos minutos depois, com o desfile de carros dos Bombeiros.

O programa inclui ainda, às 10h00, a sessão solene do 190.º aniversário, reunindo as entidades oficiais e representantes locais.

As celebrações estendem-se pela tarde com concertos das bandas filarmónicas e municipais em várias freguesias, levando a música a espaços emblemáticos da Quinta Grande, Estreito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra e Curral das Freiras.