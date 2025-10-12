Miguel Castro apela à participação nas Autárquicas

Miguel Castro, presidente do Chega Madeira, apelou aos eleitores para participarem nas eleições autárquicas, sublinhando que “as autárquicas elegem os representantes do povo que estão mais próximos das pessoas”.

Após votar em São Martinho, ao início da tarde, o dirigente destacou que espera uma “participação massiva da população” e afirmou que, ao final da noite, pretende ver o partido a crescer, reforçando a presença do Chega junto da sociedade.