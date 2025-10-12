Élvio Sousa apela ao voto nas Autárquicas
Líder do JPP sublinha que o poder político está nas mãos dos cidadãos
Élvio Sousa, líder do JPP, apelou aos eleitores para participarem nas eleições autárquicas, lembrando que “o voto levou imenso tempo a conquistar esse direito e é uma oportunidade única e importante para o futuro colectivo”.
Junto à assembleia de voto – salão paroquial da igreja de Gaula - onde exerceu o dever cívico, o dirigente destacou que “a democracia constrói-se todos os dias, com cidadãos livres e conscientes” e reafirmou que “o poder político está nas mãos do povo e a justiça popular será feita hoje”.
Sobre os resultados esperados, Élvio Sousa afirmou que “esperamos sempre obter o melhor resultado” e sublinhou a importância do projecto do JPP para a região e para o país, destacando que o exercício do direito de voto é fundamental para a mudança ou manutenção do poder local.