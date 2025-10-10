Correcção sobre candidatos autárquicos
Francisco Pinto, 18 anos, é o cabeça de lista mais jovem
O DIÁRIO esclarece que o pedido de informação enviado a todas as forças políticas concorrentes às eleições autárquicas 2025 na Região Autónoma da Madeira tinha como principal objectivo identificar os candidatos mais jovens e os de maior idade. Dada a limitação de espaço e o elevado número de candidaturas, foi feita uma selecção aleatória, pelo que nem todas constam na notícia hoje publicada na edição impressa, sob o título 'Da juventude à experiência: candidatos dos 18 aos 90 anos'. No entanto, no final da mesma assinala-se que apenas uma candidatura - ND - não respondeu ao DIÁRIO. Relativamente à notícia publicada hoje (pág. 7), verifica-se uma imprecisão quanto ao cabeça de lista mais jovem. O correcto é que Francisco Pinto, de 18 anos (18/03/2007), cabeça de lista da Assembleia Municipal de Santa Cruz pelo BE, é o candidato mais jovem, e não José Damasceno Câmara, como anteriormente indicado. O DIÁRIO lamenta o erro e reforça o compromisso com a rigorosa divulgação de informações sobre todos os candidatos. Para maior clareza, apresentamos a lista completa das forças políticas que concorrem às autárquicas 2025 na RAM: partidos – PSD, CDS-PP, PS, JPP, CH, IL, BE, LIVRE, ND, MPT, RIR, ADN, PAN e PTP; coligações – CDU e PSD/CDS; e movimentos independentes – RB1 e UNE.