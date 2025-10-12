Carneiro apela à participação em momento "decisivo para o futuro" do país

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, apelou hoje à participação dos portugueses nas eleições autárquicas, um momento "decisivo para o futuro do país", considerando que a "campanha construtiva" vai contribuir para uma boa adesão eleitoral.

"Eu gostava de apelar a todas as portugueses e a todos os portugueses que votem, que escolham os seus eleitos locais porque é com os eleitos locais das Assembleias da Freguesia, das Assembleias Municipais, das Câmaras Municipais, que nós poderemos contribuir para desenvolver o nosso país", disse José Luís Carneiro aos jornalistas depois de ter votado na Escola Alexandre Herculano, no Porto.

Segundo o líder do PS "as escolhas para as autarquias locais são das mais importantes", porque "se resolvem muitos dos problemas que inquietam a vida dos cidadãos", considerando que é "o grande momento da vida democrática" e "uma festa da democracia".

"Ele é decisivo para o futuro do país, porque, como disse o senhor Presidente da República, há muitas questões que estão em jogo hoje, nomeadamente a forma como se vão executar os fundos europeus", disse.

Questionado sobre se a campanha eleitoral das duas últimas semanas tinha contribuído para combater a abstenção, Carneiro referiu que "o PS voltou, independentemente dos resultados finais".

"Quem me acompanhou nesta campanha eleitoral sabe que houve muitas pessoas que se reencontraram com os partidos políticos, com a democracia e também com o Partido Socialista. Depois da hecatombe que tivemos há três meses, diria que com o sentido da humildade democrática, que tem que presidir à forma como estamos na vida política e na vida cívica, senti que houve um reencontro do partido que eu tenho a honra e o privilégio de representar com os portugueses", defendeu.

Na perspetiva do secretário-geral do PS, a campanha "contribuiu para colocar no centro dos discursos políticos aquilo que importa às pessoas", como a habitação, a saúde, a educação, os transportes, a mobilidade, a qualidade da vida no espaço público ou segurança coletiva.

Insistindo várias vezes na importância dos portugueses participarem nestas eleições, o líder do PS agradeceu aos "milhares de candidatas e candidatos de todos os partidos" que integram as listas nestas autárquicas por todo o país e também a todos os que hoje estão nas mesas de voto, recordando que ele próprio presidiu a uma mesa numas eleições europeias quando tinha 18 anos.

Carneiro, que chegou acompanhado pela sua mulher, colocou os três boletins nas três diferentes urnas às 09:19, tendo estado curtos minutos a aguardar que chegasse a sua vez para votar.

À saída ainda foi convidado a participar numa sondagem à boca das urnas que está a ser feita nesta escola.

O líder do PS seguirá durante a tarde para Lisboa e vai acompanhar a noite eleitoral no Largo do Rato, sede socialista que servirá de quartel-general para estas autárquicas, onde haverá uma reunião do Secretariado Nacional naquelas que são as primeiras eleições desde que está à frente dos destinos do partido.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da Secretaria-Geral do MAI.