Candidato a Machico apela à participação de todos os eleitores

O candidato à Câmara Municipal de Machico pela coligação PSD/CDS, Luís Ferreira, já exerceu, esta manhã, o seu direito ao voto na Escola EB1/PE com Creche Eng.º Luís Santos Costa.

À saída, Luís Ferreira deixou um apelo à participação cívica neste acto eleitoral, sublinhando que "em causa está o futuro do município"

"Todos nós temos a responsabilidade de decidir quem queremos a representar-nos nos órgãos autárquicas e votar é dar voz a essa vontade. Todos são importantes. É um direito de cidadania que não deve ser ignorado e é nesse sentido que peço a todos aqueles que têm a capacidade de votar que o façam. Não deixem os outros decidir por vós", sublinhou.