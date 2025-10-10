PAN apela à participação cívica nas Autárquicas

A candidatura do PAN ao Município de Santa Cruz, liderada por Válter Ramos, lançou um apelo à participação cívica nas eleições autárquicas de domingo.

“Santa Cruz precisa de uma visão mais humana e sustentável. Queremos trabalhar com as pessoas e para as pessoas, valorizando o ambiente, os animais e o bem-estar da comunidade”, afirmou o candidato em nota de imprensa.

O PAN defendeu ainda uma "política próxima, de escuta e acção", que abranja todas as freguesias "de forma equilibrada", garantindo "igualdade de oportunidades e qualidade de vida para para todas as pessoas".