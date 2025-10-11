Incêndio rural na Assomada mobiliza corporações
Deflagrou esta tarde um incêndio rural na zona da Assomada mobilizando para o local diversos meios de socorro.
Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
No total estão no terreno três veículos, um de cada corporação, e 12 elementos.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo