Incêndio rural na Assomada mobiliza corporações

Deflagrou esta tarde um incêndio rural na zona da Assomada mobilizando para o local diversos meios de socorro. 

Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. 

No total estão no terreno três veículos, um de cada corporação, e 12 elementos. 

