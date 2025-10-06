Bombeiros de Santa Cruz visitaram Serviço de Incêndios do Aeroporto da Madeira

Os graduados e chefes da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz realizaram uma visita técnica ao Serviço de Luta Contra Incêndios do Aeroporto da Madeira (SLCI), no passado dia 2 de Outubro.

Esta visita, esclareceu a Companhia, teve por objectivo conhecer em detalhe os espaços operacionais, os meios e os procedimentos deste serviço altamente especializado.

A visita decorreu poucos dias antes de se assinalar, hoje, dia 6 de Outubro, o aniversário da inauguração do novo terminal e da ampliação da pista do Aeroporto da Madeira (2002), um marco na história da aviação regional e da segurança aeroportuária.

A iniciativa teve como propósito “reforçar a cooperação entre equipas de socorro e aprofundar o conhecimento sobre o terreno, os acessos e as dinâmicas de actuação do SLCI”.

“Pela proximidade geográfica, a nossa Companhia tem um papel fulcral em apoiar o Aeroporto em situações de emergência, onde a rapidez, a coordenação e o conhecimento técnico são determinantes. A relação entre o Corpo de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o SLCI é antiga e assente na amizade, respeito e cooperação. Ao longo dos anos, o Aeroporto da Madeira já partilhou equipamentos e conhecimento com a nossa Companhia, fortalecendo laços que se mantêm vivos e que muito prezamos. Essa ligação é também familiar, pois vários bombeiros que serviram no SLCI foram pais, tios e primos de bombeiros da nossa Companhia, reflectindo uma história comum de dedicação e serviço à comunidade”, referiu o comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira.