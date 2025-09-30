 DNOTICIAS.PT
Bombeiros accionados para incêndio em termoacumulador

Ontem à noite os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se até à Rua dos Ilhéus, no Funchal, devido a um alerta de incêndio num termoacumulador. 

A corporação accionou três viaturas e 11 elementos para esta ocorrência. 

O foco de incêndio foi extinto pelo proprietário, tendo os elementos da corporação ventilado o espaço. 

Não há registo de feridos. 

