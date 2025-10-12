Queimada mobiliza corporações e helicóptero para a Ribeira Seca

Um alerta de fogo na zona da Ribeira Seca, em Machico, fez mobilizar, na manhã deste domingo, corporações e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

O alerta foi dado pelas 12h30 e estiveram no local os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com 1 meio e cinco elementos, e os Bombeiros Municipais de Machico, com 1 veículo pesado de combate a incêndios e três operacionais, assim como, o meio aéreo.

No local verificaram que se tratava de uma queimada de papel e mato não tendo sido necessário realizar qualquer intervenção, após o proprietário afirmar que iria por termo à situação.