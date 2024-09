Madeirense participa no Campeonato do Mundo de Futebol de Rua em Seul

O madeirense Pedro Afonso Mendonça, de 18 anos, integra a selecção portuguesa de Futebol de Rua, que se prepara para representar o país no Campeonato do Mundo de Futebol de Rua 2024 (HWC), que terá lugar em Seul, na Coreia do Sul, entre os dias 21 a 28 de Setembro.

Este evento, que transcende as fronteiras do desporto, é uma celebração do poder transformador do futebol, reunindo jogadores de dezenas de países numa competição que promove a inclusão social e a mudança positiva nas vidas dos participantes.

A Seleção Portuguesa é composta por uma equipa mista. Entre os convocados estão:

Ricardo Garcez Antunes (30 anos, Lisboa), um dos primeiros atletas a representar o país através do promotor local O Companheiro IPSS/Mediateca.

Mara Guerreiro (20 anos, Beja), que iniciou a sua jornada no Futebol de Rua em 2023, representando o promotor PaxJovem.

Pedro Afonso Mendonça (18 anos, Madeira), representante da Região Autónoma através do promotor Associação da Madeira Desporto para Todos (AMDpT).

Daniel Luzia (Aveiro), o primeiro guarda-redes convocado, participante no projeto desde 2016 através do promotor Município de Aveiro – Florinhas do Vouga.

Denilson Cabral (25 anos, Seixal), convocado pelo promotor local CRIAR-T, que se destacou em 2022 e regressa para integrar a seleção em 2024.

Ana Rita (29 anos, Viseu), vencedora do torneio feminino na Grande Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua 2024, representando o promotor ADAMASTOR.

Sandro Cavaco (27 anos, Beja), representante da PaxJovem, com três anos de experiência no projeto.

Diogo Silva (22 anos, Guimarães), convocado através dos promotores LOKOMOTIV DE GONDAR/A FRATERNA/ SYNERGIA, completa a seleção.

Para guiar os atletas rumo ao sucesso, a Seleção Portuguesa conta com uma equipa técnica composta por:

Bruno Seco, Selecionador Nacional, que lidera a equipa com estratégia e paixão.

Rafael Santos, Team Manager, assegura que todos os detalhes logísticos e organizacionais estão em perfeita ordem.

Nuno Rodrigues, Treinador de Competências Pessoais e Sociais, foca-se no desenvolvimento pessoal dos atletas.

Francisco Seita, Treinador de Performance Física, responsável por garantir que os jogadores estejam na melhor forma física.

Gonçalo Santos, Coordenador do Projeto Futebol de Rua, que personifica a alma do projeto, unindo técnica e impacto social.

"A participação de Portugal neste evento global sublinha o compromisso do país com a inclusão social e a promoção de oportunidades iguais para todos. Enquanto a seleção se prepara para competir em Seul, o espírito de equipa, a resiliência e a determinação dos jogadores e da equipa técnica são a prova de que o futebol é, de facto, uma força poderosa para o bem social", remata nota emitida.