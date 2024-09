Rua dos Netos e Rua dos Ferreiros vão estar sem água

A Câmara Municipal do Funchal emitiu uma nota informativa esta sexta-feira a dar conta que, "para efetuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho), será necessário interromper o fornecimento de água, hoje, com início às 09:00 e com a duração prevista de cinco horas".

Ou seja, a esta hora, os moradores e estabelecimentos da zona já sentem este corte, nomeadamente os da Rua dos Netos e da Rua dos Ferreiros.

"As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", refere a CMF.

E acrescenta que "esta é a intervenção para concluir os trabalhos na faixa de rodagem e reposição das condições de circulação automóvel na área envolvente na Rua dos Netos", o que significa que também o trânsito é afectado.