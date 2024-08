Um homem foi agredido esta madrugada, pelas 3h00, na Rua da África do Sul, no Bairro da Nazaré, no Funchal.

Com um corte no couro cabeludo, o homem foi assistido e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Para além da ambulância, no local esteve presente a PSP.