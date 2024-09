CMF expropria terrenos para alargar rua e ter mais estacionamento no Tanque

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou hoje a "expropriação, por utilidade pública, de um conjuntos de terrenos no Caminho do Tanque", na freguesia do Monte, o que "vai permitir o alargamento de um arruamento" e, ainda, a construção de "uma bolsa de estacionamento", o que trará evidentes benefícios no que se refere à mobilidade e trânsito na zona, anunciou a presidente da autarquia, Cristina Pedra.

A presidente de Câmara adiantou ainda que serão construídos uma "dezena de estacionamentos", isto numa zona alta da cidade e que "tem muitas limitações". Nesta reunião foram também atribuídos "mais três processos de isenção de IMT e IMI" a jovens na aquisição de casa própria, o que perfaz já 120 pessoas alcançadas por este benefício fiscal que a autarquia atribui. Até ao momento, este benefício que a autarquia tem concedido já chegou aos "12 milhões de euros do valor patrimonial tributário" que foram adquiridos.

Outra resolução tomada hoje foi a atribuição de "430 vouchers para a aquisição de material escolar" e, embora as aulas comecem já na segunda-feira, a autarca explicou que os apoios concedidos nesta reunião faziam parte de candidaturas que antes "não estavam devidamente instruídas (faltavam documentos)", lembrando que a edilidade tem "meio milhão de euros" este ano para estes apoios na área da educação "para ajudar as famílias".

Aliás, "até à data", a autarquia já disponibilizou mais de 3.000 vouchers (mais os 430 de hoje), sendo que a CMF "tem feito um grande esforço para ter, ao dia, os processos trabalhados e aprovados", justificou.

A autarca disse ainda que as obras realizadas na cidade foram planeadas atempadamente de modo a não causarem transtorno no regresso às aulas. Cristina Pedra reiterou que a CMF realizou as obras este ano nas férias escolares do Verão de forma a que causassem o menor impacto possível na mobilidade e trânsito, nomeadamente agora com o regresso às aulas, na segunda-feira, 9 de Setembro.

A autarca relembrou que ainda, ontem, na Rua dos Netos foram visitadas algumas das últimas obras ainda em curso. Foram obras realizadas em nove vias centrais e que estão praticamente todas concluídas, consoante explicou, adiantando que segunda-feira, tirando a obra, na esquina da 31 de Janeiro com a Fernão de Ornelas, "que levará, no máximo, 15 dias para ficar pronto", todas as outras obras estão realizadas, isto devido ao bom planeamento que foi efectuado", garante.