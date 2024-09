Embarcação à deriva no Caniçal mobiliza SANAS-Madeira

O SANAS-Madeira recebeu ontem um alerta para uma embarcação que se encontrava à deriva no Caniçal.

Tratava-se de uma embarcação semi-cabinada que se tinha soltado da sua amarração e que estava à deriva no interior do Porto do Caniçal. Não havia pessoas a bordo.

A embarcação da Estação Salva-Vidas do SANAS de Santa Cruz foi empenhada para o local, pois, “tratando-se de um porto movimentado, era urgente garantir a segurança da navegação”.

“A tripulação recolheu o cabo e boia existente, preparou o seu reboque e retirou a embarcação da zona, levando-a para porto seguro onde foi recuperada pelo seu dono”, informou o SANAS.