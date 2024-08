Cerca de 200 animais vão ser retirados da Fajã das Galinhas

Na sequência da evacuação da generalidade da população residente na Fajã das Galinhas, no Estreito de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos prepara agora uma operação logística para proceder à retirada dos “cerca de 200 animais” retidos no recôndito e vertiginoso sítio ‘debruçado’ sobre o vale da ribeira dos Socorridos.

Leonel Silva, presidente do Município, fez saber esta tarde que ainda esta semana os animais ‘que ficaram para trás’ vão ser resgatados e encaminhados para instalações do governo, até que seja encontrada solução mais adequada.

“Estamos a preparar uma logística para proceder à retirada dos animais”, que por estes dias de quase total isolamento do sítio, têm sido tratados pelas poucas pessoas que ficaram no sítio. Prevê quem dentro de “dois a três dias” seja possível concretizar a operação de retirada dos animais, para já, para instalações do Governo Regional.

Declarações à margem da visita do Representante da República à Boca da Corrida, para mostrar o impacto do fogo numa extensa área entre o Jardim da Serra e o Curral das Freiras.