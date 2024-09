Moradores do prédio Musa d’Ajuda continuam indignados com obras

Os moradores do Bloco C do prédio Musa d'Ajuda, no Funchal, continuam indignados com as obras que estão a ser feitas no local.

Mesmo depois das diversas reclamações que dizem ter feito à Câmara Municipal do Funchal, o andaime continua colocado em frente à porta da garagem, o que está a dificultar a entrada e saída de viaturas.

Além disso, os residentes afirmam que hoje a zona foi forrada com uma rede e garantem que “até ao momento não houve nenhuma fiscalização”.

O DIÁRIO já contactou a Câmara Municipal do Funchal sobre o assunto, nomeadamente se emitiu uma licença para que o andaime fosse ali colocado, mas ainda não obteve resposta.