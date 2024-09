Vídeo ilustra agricultores da Fajã das Galinhas a arriscar transporte de legumes e frutas

Alguns agricultores do Sitio da Fajã das Galinhas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, foram ontem avistados a arriscar o transporte de legumes e frutas, pese embora os apelos do presidente da autarquia, Leonel Freitas de que a zona afectada pelos incêndios não oferece condições de segurança.

Conforme já foi noticiado, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende iniciar brevemente a construção de 30 moradias, num investimento de 7,5 milhões de euros, na zona do Castelejo, próxima da Fajã das Galinhas, localidade que não oferece riscos.

Desde o início do incêndio, as autoridades deram indicação a perto de 200 pessoas para saírem das suas habitações por precaução e disponibilizaram equipamentos públicos de acolhimento, mas muitos moradores foram regressando a casa.

Moradores entre o alívio e o lamento por deixarem a Fajã das Galinhas Os moradores da Fajã das Galinhas compreendem a necessidade de serem realojados definitivamente por razões de segurança, decisão tomada após o incêndio na Madeira, mas enquanto uns se sentem aliviados, outros lamentam deixar uma vida para trás.

O incêndio rural que deflagrou a 14 de Agosto nas serras do município da Ribeira Brava, mais concretamente na freguesia da Serra de Água, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana, foi dado como “totalmente extinto” na última segunda-feira, ao fim de 13 dias.

A Polícia Judiciária confirmou, entretanto, que o fofo terá tido origem no lançamento de foguetes", tal como avançou o DIÁRIO a 29 de Agosto.