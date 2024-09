Chega pede atenção para habitantes da Fajã das Galinhas

O deputado madeirense do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, visitou a Fajã das Galinhas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, onde teve oportunidade de constatar o estado dos acessos àquela localidade.

No âmbito da visita, o parlamentar pediu atenção para com os habitantes daquela zona e sublinhou a importância de "tratá-los com respeito pela sua integridade humana, vontade pessoal e bem-estar emocional".

Os residentes da Fajã têm uma ligação muito forte à terra, sendo que algumas famílias já lá moram há mais de cem anos. Os incêndios forçaram a sua saída, por razões óbvias de segurança, mas é preciso garantir que o seu futuro é definido em linha com aquela que é a sua vontade, e não segundo soluções que alguém possa ter interesse em lhes impor. Francisco Gomes, deputado do Chega

O deputado nacional do Chega percebe que não é recomendável deixar as populações regressar às suas casas sem estarem garantidas condições totais de segurança. Todavia, insiste que, na situação temporária em que as mesmas se encontram, urge garantir que as famílias estão juntas, que têm acesso regular aos familiares que estão doentes ou internados e que, a breve trecho, recebem informações concretas sobre o arranjo das acessibilidades às suas residências.

"É legítimo que as pessoas queiram saber se, e quando, vão voltar para as suas causas. É também legítimo que a autarquia não as queira colocar em risco de vida. Por isso, o que pedimos é que faça o seu trabalho, mas ponha as pessoas sempre em primeiro, pois estão psicologicamente abaladas e sem as condições que tinham nas suas vidas e nas suas casas. Não merecem ser ainda mais quebradas", finaliza.