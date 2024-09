Associação Comercial e Industrial do Porto Santo quer sede no Pavilhão Multiusos

O presidente da Associação Comercial e Industrial do Porto Santo, José António Castro, pediu este domingo, 8 de Setembro, ao Governo Regional um espaço no Pavilhão Multiusos do Porto Santo para instalar a sede da instituição, actualmente localizada no antigo Parque de Campismo da Ilha Dourada.

Durante o encerramento da Expo Porto Santo, que decorreu precisamente no Pavilhão Multiusos, o responsável pela associação que organiza o evento vincou que é preciso "reconhecer o mérito do Porto Santo" na organização da mostra das actividades económicas, destacando a "resiliências" dos empresários e da população residente na ilha.

Aproveitando a presença de Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças, José António Castro apontou que o Pavilhão Multiusos não pode ser desaproveitado, defendendo a instalação da sede da Associação Comercial e Industrial do Porto Santo no espaço de forma a promover mais "dinamismo".

"A Associação de Comércio e Indústria do Porto Santo está preparada, tecnicamente, para assumir, não todo o pavilhão que é muito caro, mas que ponhamos aqui a nossa sede e que vamos viabilizar isto durante todo o ano", disse.

No encerramento da Expo Porto Santo, o presidente do Município alertou que o evento deve continuar, parabenizando a entidade organizadora por ter retomado em 2022 uma feira que tinha sido interrompida em 2010, que permite demonstrar o nível das empresas do Porto Santo, "uma terra de oportunidades", classificou.

"É preciso que a feira continue e que não passe pela fase difícil que passou", atentou Nuno Batista.