Expo é "mostra económica de importância" para o Porto Santo

De visita à Expo Porto Santo 2024, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, elogiou o evento, porque entende que "é uma mostra económica de importância para o Porto Santo", frisou Eduardo Jesus.

Para o governante "não só porque é uma oportunidade de negócio para as empresas de cá, para os residentes do Porto Santo, mas também para dar a conhecer aquilo que é a oferta do Porto Santo àqueles que estão aqui de visita", justifica.

Além disso, realça, "nota-se aqui uma presença empresarial correspondente a um conjunto de atividades que estão a ocorrer neste momento e que os respectivos prestadores de serviço ou fornecedores fazem questão de cá estar", salientou Eduardo Jesus.

E ainda apontou que o evento que decorre desde ontem até ao dia 8 de Setembro, "mostra a dinâmica económica, é isto que é preciso, é preciso criar oportunidades para dar a conhecer, para gerar novos negócios e é isso que eu tenho ouvido dos empresários que estão cá", concluiu.

A decorrer no Pavilhão Multisusos, a Expo Porto Santo tem um vasto programa de animação, que complementa os vários stands empresariais e institucionais, abrindo portas todos os dias das 18h00 às 00h00, sendo que o espaço de gastronomia fica aberto até às 2h00.