"Ano após ano vemos muito mais qualidade" na Expo do Porto Santo

O presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) visitou, esta tarde, a Expo do Porto Santo e destacou a importância que o evento tem para a comunidade local e regional.

Em declarações ao DIÁRIO, Bruno Freitas reforçou o papel fundamental da feira para a economia e para a promoção do Porto Santo, sublinhando que o evento "faz bem todos os anos e já faz parte da tradição, não só dos porto-santenses, mas também dos madeirenses que visitam a Expo".

Não obstante, o presidente elogiou a qualidade crescente do mercado empresarial presente no evento, observando que "ano após ano vemos muito mais qualidade e também cada vez mais empresas de fora", o que, segundo ele, amplia as oportunidades de negócios e beneficia os visitantes. Além disso, Bruno Freitas acredita que a Expo Porto Santo tem grande potencial para continuar a crescer e consolidar-se como um ponto de encontro entre empresas e o público. "Certamente, é um evento que tem pernas para continuar", sublinhou.