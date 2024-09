Expo Porto Santo "é uma mais-valia para a ilha"

José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, esteve esta quarta-feira no Porto Santo, em visita à Expo Porto Santo. Na ocasião realçou que esta iniciativa é "uma mais-valia para a ilha".

"Este é espaço e um marco nos acontecimentos anuais na ilha do Porto Santo muito importante. Daí também a associação do Parlamento a este evento, e a Associação Comercial e Industrial do Porto Santo, a ACIPS, porque considero que isto é uma mais-valia para a ilha", referiu ao DIÁRIO.

Acrescentou ainda que no espaço cruzam-se a "economia do Porto Santo, desde a agricultura, o comércio ao turismo e à indústria com a própria economia da Madeira", contanto também com "empresas nacionais e estrangeiras como é o caso da Binter".

A Expo Porto Santo 2024 abriu portas na passada sexta-feira, no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, e decorre até ao próximo domingo, dia 8 de Setembro.

O evento tem o intuito de promover o comércio, turismo e serviços da 'Ilha Dourada'.