2.500 visitantes apreciaram os 'Tons do Porto Santo'

A exposição 'Tons do Porto Santo', da jovem artista Melvie que, ao longo das últimas duas semanas, esteve patente nos antigos Paços do Concelho do Porto Santo contou com a participação de cerca de 2.500 visitantes.

Durante este período, o público teve a oportunidade de apreciar o talento precoce de Melvie, patente nas pinturas a óleo com motivos diversos da Ilha Dourada e nos desenhos da sua primeira fase artística. De entre eles, destacaram-se 'Menina do Mar', 'As salemas', 'Fachada colorida', 'Moinhos de Vento' e 'Chegada do Lobo Marinho'.

De salientar ainda que, no encerramento da exposição, a artista teve a oportunidade de oferecer um quadro ao presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, como forma de agradecimento "pelo apoio dado pela edilidade à sua primeira exposição pública, e a promessa de um dia voltar com outros tons da Ilha".