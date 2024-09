Cafôfo acusa PSD de destruir o sentido de comunidade com a táctica de "dividir para reinar"

O líder do Partido Socialista (PS) da Madeira, Paulo Cafôfo, reiterou este domingo, 8 de Setembro, o propósito da estrutura política regional de lutar contra o "regime que dura há 48 anos" e garantir a melhoria das condições de vida da população da Madeira e do Porto Santo.

Durante a cerimónia de homenagem aos camaradas que contam com 20, 25, 30, 35 e 40 e mais anos de militância no Partido Socialista Madeira, que decorre esta tarde no Parque de Santa Catarina, Paulo Cafôfo acusou o PSD de destruir o sentido de comunidade na Região com a táctica do PSD de "dividir para reinar".

Lembrando que a Madeira "não é de um partido, mas sim de todos os madeirenses e porto-santenses", o líder socialista afirmou que o seu partido pretende restaurar o sentido de comunidade na Região.

Cafôfo acusou os partidos que estão a sustentar o PSD no poder de estarem “à espera de alguma coisa” em troca, ao invés de lutarem pelo interesse da população.

Por outro lado, disse, "quem é socialista a única coisa que espera é que os outros vivam o melhor porque tem o espírito de solidariedade".

"Os militantes do PS têm contribuído para uma melhor democracia, mais liberdade, melhor autonomia e têm engradecido o PS na Região e no País", disse.